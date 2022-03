Dopo l’annuncio della malattia, l’operazione e la terribile diagnosi che ha ricevuto Fedez, la moglie Chiara Ferragni ha voluto condividere cosa hanno fatto la settimana prima dell’intervento. La giovane star dei social, ha voluto pubblicare delle foto nelle sue storie di Instagram.

Per questa giovane coppia, il momento che sono costretti a vivere è stato complicato e delicato. Tanti personaggi dello spettacolo gli stanno mostrando affetto e vicinanza.

È passata più o meno una settimana da quando Fedez ha voluto annunciare a tutti la sua malattia. Da quel momento sia lui che sua moglie hanno deciso di sparire dai social, per passare del tempo insieme.

I due lo scorso fine settimana hanno anche festeggiato i compleanni dei loro bambini Leone e Vittoria. Chiara Ferragni su questa pausa, in alcune storia di Instagram, ha scritto:

Ci siamo presi un po’ di tempo lontano dai social, abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami, siamo andati a passeggio, abbiamo mangiato un gelato su una panchina. Fedez ha passato un po’ di tempo con i suoi amici più cari, ha registrato della musica, è andato a dormire con Leone (di solito dorme nella sua stanza) ed ha festeggiato il suo quarto compleanno.

Chiara Ferragni racconta come si è sentita quando ha scoperto la malattia

In questa lunga settimana Fedez ha subito un delicato intervento, per rimuovere un tumore al pancreas. Ovviamente i suoi trattamenti non sono finiti, ma lui ci ha tenuto a ringraziare la moglie che è sempre stata al suo fianco.

Nelle stesse storie di Instagram, Chiara Ferragni ha voluto raccontare anche come si è sentita nel vivere quei momenti difficili. L’influencer ha dichiarato:

