Nell’ultima puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 13 marzo, Maria De Filippi ha raccontato l’ennesima storia di una madre ed un figlio. Andrea dopo la separazione e le diverse relazioni della donna, ha deciso di non rivolgerle più la parola. Ma alla fine dopo una domanda alla conduttrice, ha deciso di riabbracciarla.

CREDIT: MEDIASET

Samantha ha chiesto aiuto alla trasmissione per poter far pace con suo figlio. Purtroppo il ragazzo negli anni ha sofferto molto per ciò che ha vissuto.

Maria De Filippi raccontando la loro storia, ha detto che la mamma si è separata dal marito molto tempo fa, di comune accordo. È stato proprio Andrea a decidere di voler rimanere con il padre.

Samantha però si diceva tranquilla, poiché lo vedeva 3 volte la settimana e lo sentiva in continuazione. Lei non sapeva che in realtà il figlio aveva sofferto tanto e si era anche sentito abbandonato da sua mamma.

CREDIT: MEDIASET

Poco tempo dopo, la donna ha conosciuto un altro uomo e da questa relazione è nato un bambino, che hanno chiamato Brian. Andrea dopo la seconda separazione della madre ha deciso di allontanarsi da lei, poiché aveva paura che il anche il fratellino più piccolo potesse passare ciò che aveva vissuto lui.

Samatha alla fine ha conosciuto un terzo compagno, ma non ha mai detto nulla al figlio. Infatti nei 50 giorni in cui è stata ricoverata in ospedale per aver contratto il Covid, le è sempre rimasto vicino. Le faceva diverse videochiamate e si preoccupava per lei. Alla fine è venuto a sapere di questa terza relazione tramite altre persone ed a quel punto ha chiuso tutti i rapporti con sua madre.

La domanda di Andrea a Maria De Filippi

Andrea si è mostrato sofferente per tutto ciò che ha passato e la conduttrice ha provato in diversi modi a fargli capire che la madre si è pentita di ciò che ha fatto. Ad un certo punto il ragazzo, indeciso su cosa fare, chiede a Maria De Filippi: “Tu cosa faresti!” Lei risponde:

Per fortuna non ho dovuto perdonare mai niente ai miei genitori. Però li ho amati tantissimo e molto probabilmente li avrei perdonati.

CREDIT: MEDIASET

Alla fine Andrea, forse grazie a questa affermazione, ha deciso di aprire la busta, con una richiesta specifica: la mamma non deve ostacolare i suoi obiettivi. Madre e figlio si abbracciano, tra le lacrime e gli applausi del pubblico.