Dopo tanto tempo dalla registrazione di C'è posta per te, cosa è cambiato nel rapporto tra Vivienne e suo padre Emad? Il post della donna

La storia di Vivienne, la donna che ha partecipato alla seconda puntata di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi, ha fatto molto discutere.

È rimasta incinta prima del matrimonio e suo padre l’ha cacciata via di casa. Emad, questo il nome dell’uomo, non è riuscito a perdonare quella che secondo il suo parere è stata una mancanza di rispetto per la loro cultura. Dopo 12 anni di lontananza, Vivienne ha chiesto l’aiuto del programma televisivo.

Nonostante siano passati tanti anni e nonostante le parole di Maria De Filippi, il padre della ragazza ha deciso di chiudere la busta. Cosa è successo dopo tanto tempo dalla registrazione della puntata e cosa è cambiato nel rapporto padre – figlia? A svelarlo, attraverso un post sui social, è stata la stessa Vivienne.

Cosa è successo tra Emad e Vivienne?

Quello di C’è posta per te, è stato l’ultimo tentativo di riallacciare i rapporti con un genitore ormai assente da 12 anni nella sua vita e in quella dei suoi figli. Sul suo profilo Instagram, la donna ha scritto:

Purtroppo per chi ama non è facile, ma chiuderò questo capitolo della mia vita con la consapevolezza di aver fatto di tutto ciò che ho potuto, grazie a tutti.

Dopo che l’uomo ha chiuso la busta, Vivienne ha deciso di non cercare più Emad e il loro rapporto non si è mai riallacciato.

I genitori della donna si sono separati quando lei aveva 7 anni e da bambina aveva continuato a vedere il suo papà ogni giorno. I rapporti non sono mai stati intensi tra i due e sono peggiorati quando un uomo è entrato a far parte della sua vita. Quando poi è rimasta incinta, Emad ha chiuso definitivamente la porta a sua figlia. Quest’ultima ha continuato a cercarlo, anche con la nipotina appena nata tra le braccia. Ma il genitore non ha più voluto avere niente a che fare con sua figlia.