Vivienne è la donna protagonista della seconda storia della seconda puntata di C’è posta per te, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi.

È rimasta incinta prima del matrimonio ed ha deluso il padre Emad, che da quel giorno non ha voluto più vederla. Così Vivienne è ricorsa all’aiuto di Maria De Filippi, con la speranza di riallacciare i rapporti con l’uomo.

12 anni senza colui che l’ha cresciuta, un padre ed un nonno assente.

Da 12 anni non riesco a vederti e a chiamarti. È da tanto che aspetto questo momento. So di averti deluso e che avevi altre aspettative per me. Sognavi che io mi laureassi e poi mi sposassi. Oggi sono mamma di tre bambine che vogliono conoscerti.

Emad ha mostrato un cuore di pietra e nessuna intenzione di perdonare la figlia. Ha spiegato che ci sono degli usi e costumi di una cultura che vanno rispettati e soprattutto che una ragazza deve rispettare prima se stessa e poi gli altri. Non è stata sincera con lui, non gli ha detto la verità e di certo non ha intenzione di perdonarla adesso.

A quel punto la conduttrice di C’è posta per te si rivolge all’uomo dicendogli di aver letto il Corano e di sapere che in genere per un errore così, una ragazza come Vivienne meriterebbe 100 frustate o un anno di esilio. E fa notare ad Emad che lei di anni di esilio ne ha fatti ben 12.

Nemmeno le parole di Maria De Filippi riescono a convincere il papà di Vivienne, che sceglie di non aprire la busta. È rimasta incinta prima del matrimonio e questo lui non può perdonarlo. Maria ha provato anche a far alzare altri 10 uomini dal pubblico, chiedendo loro cosa farebbero al posto di Emad. Tutti hanno risposto che avrebbero aperto la busta. Ma nemmeno questo è stato sufficiente per convincerlo.

Alla fine, Vivienne delusa e addolorata dal comportamento del padre davanti all’intera Italia, dichiara che non lo cercherà mai più.