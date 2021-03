C'è Posta per te, i doni di Lorenzo Insigne per i due genitori che hanno perso una figlia a soli 27 anni

Nella puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 27 febbraio, come ospite speciale è arrivato Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli. Nicola ha chiesto aiuto al giocatore per far tornare a sorridere i suoi genitori, dopo la tragica e prematura perdita della sorella Patrizia, che aveva solamente 27 anni.

Una storia che ha commosso migliaia di persone e che ovviamente ha fatto piangere anche tutti i presenti. Il figlio si è voluto scusare davanti a tutti, per non riuscire a farli ridere e sorridere come faceva la ragazza.

Il dramma di questi due genitori è iniziato circa 5 anni fa. La giovane ha iniziato a stare male e la madre e il padre preoccupati, l’hanno portata subito dal medico per tutti i controlli del caso.

È proprio da questi esami, che è emersa una terribile verità. Purtroppo Patrizia era molto malata e i dottori sin da subito hanno avvisato i suoi genitori. Dovevano sottoporla ad un delicato intervento, ma sapevano che le sue possibilità di sopravvivere erano molto basse.

Alla fine, dopo pochi giorni di agonia, il cuore di Patrizia ha cessato di battere per sempre a soli 27 anni. Tutti i tentativi di salvarle la vita, si sono rivelati vani.

L’altro figlio della coppia Nicola, dal momento della morte della sorella, ha visto i suoi genitori stare male. Per questo ha chiesto aiuto alla redazione di Maria De Filippi e soprattutto a Lorenzo Insigne, visto che il padre è un grande tifoso del Napoli.

I doni di Lorenzo Insigne per i genitori

L’attaccante nel sentire la loro storia si è commosso. Infatti quando si è seduto vicino ai due signori, aveva ancora le lacrime agli occhi. Sulla loro vicenda ha detto:

Sono ancora emozionato, siete una splendida famiglia. Posso solo immaginare il dolore che provate, sono papà di due bambini. Però dovete promettere di tornare a sorridere tutti insieme. So che voi tifate Napoli e Nicola tifa Juve, non andiamo bene, ma ha promesso che si convertirà!

Lorenzo alla fine per provare a consolarli ha donato loro la sua maglia autografata, il braccialetto del Napoli della vittoria della Coppia Italia, alcuni oggetti di lavoro ed anche una cospicua somma di denaro.