C'è Posta per te, la commovente storia di Cristina e Patrizio, due genitori di 23 e 24 anni

Nella puntata di C’è Posta per te andata in onda ieri sera, sabato 27 febbraio, c’è stata una storia che ha commosso migliaia di persone. I protagonisti sono due giovani genitori, di 23 e 24 anni, chiamati Cristina e Patrizio. La lettera della ragazza ha fatto piangere anche Gerry Scotti, che era l’ospite speciale per il compagno.

CREDIT: MEDIASET

Questa coppia ha scoperto di aspettare la loro prima figlia Ludovica, quando erano molto piccoli. Purtroppo nessuno dei due aveva un lavoro stabile.

Infatti, con il passare del tempo hanno dovuto anche fare i conti con delle ristrettezze economiche. Maria De Filippi mentre parlava di loro, ha anche raccontato ciò che hanno vissuto in un periodo molto difficile.

Cristina ha detto alla conduttrice che in un momento della loro vita, il loro unico scopo era quello di far mangiare la loro bambina e che se avanzava qualcosa, allora potevano mangiare anche loro.

CREDIT: MEDIASET

La ragazza, inoltre, ha anche perso un figlio dopo un aborto spontaneo. Per questo a causa di tutti quei problemi che stavano affrontando, ha detto più volte al fidanzato Patrizio di voler tornare a casa da sua madre, ma lui l’ha sempre convinta a rimanere. Era entrata anche in depressione. Nella lettera per il compagno, ha scritto:

Quando volevo mollare tutto lui mi ha detto: ‘Andiamo avanti!’ Se non fosse stato per le sue parole e la sua caparbietà molto probabilmente ci saremmo lasciati.

La commozione di Gerry Scotti per la storia di Patrizio e Cristina

La ragazza come regalo speciale per il suo fidanzato ha chiesto l’aiuto di Gerry Scotti, che ormai è un habitué nelle puntate di C’è Posta per te. Il conduttore nel sentire il loro racconto ha iniziato a piangere.

Infatti quando è andato vicino al compagno, oltre a portare dei regali per i due genitori, ha anche deciso di donare una cospicua somma di denaro, per cercare di aiutarli nelle spese per la famiglia e per la casa. Inoltre, ha voluto dire anche il suo pensiero sulla loro storia. Ha dichiarato:

CREDIT: FACEBOOK