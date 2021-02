Nella puntata di C’è Posta per te, andata in onda ieri sera, sabato 13 gennaio, la lettera di Marika per i suoi suoceri ha commosso migliaia di persone. Purtroppo questa famiglia, lo scorso anno, ha subito un grave ed improvviso lutto. Da quel momento, per riuscire a superare il dolore, sono rimasti uniti ed hanno cercato di fare il possibile per andare avanti.

La ragazza come regalo per quelle persone, ha scelto di chiamare Federica Pellegrini. Era l’idolo di Sergio, il suo fidanzato e quindi anche dei suoi genitori. Nella lettera ha scritto:

Sergio era la nostra luce e da quando lui non c’è più voi siete diventati il mio rifugio. Io e Sergio vivevamo in simbiosi, eravamo innamorati ed io lo sono ancora di lui. L’abbiamo vissuto in situazione diverse, ma tutte fondamentali. Mi sono detta: se ce la fanno loro ce la devo fare anche io. Non riesco a farmi una nuova vita, persone come Sergio non esistono, non con tutte quelle qualità e con quella straordinaria gioia.

Voi, ora, siete il mio punto di riferimento, la mia casa, siete di una dolcezza disarmante ed il vostro amore per gli animali mi commuove. Grazie perché siete molto di più di qualsiasi definizione che io possa dare ed è per questo che io adoro starvi affianco. Aiutare gli altri vi rende felici ed il vostro amore non finisce mai di stupirmi.