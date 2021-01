C’è Posta per Te: il profilo Instagram di Alessandro nasconde una sorpresa

La quarta puntata di C’è Posta per Te ha regalato, come di consueto, tantissime belle emozioni al grande pubblico. Tra le storie con regali di personaggi famosi spunta quella di Alessandro, un giovane ragazzo di 18 anni che ha perso precocemente la mamma per una brutta malattia.

A mandare la posta a C’è Posta per te è stato Maurizio, il compagno di Monia, mamma di Alessandro. L’uomo si è rivolto a Maria De Filippi per regalare un emozione al ragazzo e dirgli che per lui è come un figlio, anche se non è il padre biologico.

Il ragazzo ha accettato l’invito e con i suoi occhi di ghiaccio e la sua evidente educazione ha conquistato i telespettatori. Un ragazzo timido e posato, ma anche molto bello. Tale bellezza ha stregato anche le più giovani che sono andate subito a caccia del profilo Instagram.

C’è stata però un’amara sorpresa, il giovane non è solo fidanzato con una bellissima ragazza di nome Manila, ma condividono anche il profilo di coppia, su cui ci sono moltissime foto che li ritraggono insieme.

Niente da fare per chi cercava di conquistare il giovane, è già felicemente impegnato. A fargli una sorpresa in studio è arrivato poi Nicolò Zaniolo accompagnato da sua mamma Francesca Costa.

Il calciatore è l’idolo di Alessandro, tifoso sfegatato proprio della Roma. Lo sportivo ha regalato al ragazzo un computer, i suoi scarpini e anche un abbondante cifra di denaro che li aiuterà a vivere più serenamente.

Un bel momento tra coetanei, Nicolò Zaniolo ha 21 anni mentre il ragazzo 18 e come il calciatore ha ammesso si tratta proprio di un incontro tra ragazzi della stessa età.

Che dire, Maria De Filippi ci ha regalato un’altra bellissima emozione. Non l’unica della serata ovviamente, ma questa storia ha particolarmente commosso i telespettatori.