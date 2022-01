C'è Posta per te: le parole di Alessia Quarto, la moglie tradita, dopo la puntata andata in onda sabato

Alessia Quarto è stata una delle protagoniste indiscusse della prima puntata di C’è Posta per te, andata in onda nella serata di sabato 8 gennaio. La ragazza nella giornata di domenica, sul suo account social ha voluto rompere il silenzio e raccontare cosa sta accadendo ora nella sua vita.

CREDIT: MEDIASET

La giovane che vive a Boscoreale, in provincia di Napoli, non credeva che dopo il racconto della sua storia, sarebbe diventata un simbolo per milioni di donne.

Alessia Quarto era sposata con un ragazzo chiamato Giovanni. Tuttavia, pochi mesi dopo il matrimonio e dopo un aborto spontaneo, l’uomo l’ha tradita con una sua cugina. La sua identità però non è mai venuta fuori.

Quest’ultima lo ha scoperto dopo che il marito le ha confessato tutto, poiché non aveva altre possibilità. Ormai erano in tanti a saperlo e non c’era più la possibilità di tenere nascosto l’accaduto.

CREDIT: INSTAGRAM

Giovanni disperato dalla loro separazione, ha deciso di andare a C’è Posta per te per chiedere di essere perdonato. Tuttavia, la donna non ne ha voluto proprio sapere, infatti anche dopo le parole di Maria De Filippi, lei ha deciso di chiudere la busta.

Le parole di Alessia Quarto dopo la puntata sul suo profilo social

Poco dopo il racconto della loro storia, Alessia ha deciso di bloccare il suo profilo Instagram. Però nelle ultime ore, quando ha capito che era diventata un simbolo, ha deciso di sbloccarlo e di rompere il silenzio. Nelle storie ha dichiarato:

Mi assumo la mia totale responsabilità su quello che ho detto e su quello che tuttora penso. Per tutelare quello che resta della mia privacy, io non risponderò a nessuno dei post pubblici. Ci tengo però a dire che non sono stata io a volere tutto questo, ma sono stata chiamata in causa. Di conseguenza ho dovuto rispondere, tutto qua.

CREDIT: MEDIASET