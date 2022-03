Nell’ultima puntata di C’è Posta per te, Maria De Filippi ha voluto raccontare l’emozionante storia di mamma Agata. Quest’ultima ha voluto chiedere perdono ai suoi 4 figli, per come si è comportata dopo la morte del marito Giuseppe.

Inoltre, la donna come regalo speciale per i ragazzi, ha voluto chiedere l’intervento di Emma Marrone. La cantante ha portato dei pensierini per tutti loro, vista la perdita subita, per cercare di renderli felici.

Agata e suo marito Giuseppe si sono incontrati quando avevano appena 16 anni. Tra loro è stato un amore a prima vista e da quel momento infatti non si sono più lasciati.

Dalla loro unione sono nati 4 figli, Alberto, Valentina, Alessio e Martina. Erano una famiglia normale ed unita, proprio come tante altre. I genitori hanno fatto il possibile per i loro bambini, che ora sono adulti.

Tuttavia, nel 2020 a papà Giuseppe è stata diagnosticata una grave malattia. La moglie sperava nella sua guarigione, ma Alberto il figlio maggiore, sapeva bene che non ce l’avrebbe fatta. Non ha però voluto dire subito la verità alla madre.

Agata lo ha scoperto quando il 23 dicembre del 2020, lo hanno ricoverato. È proprio quel giorno che il ragazzo le ha confessato la realtà della situazione. Infatti papà Giuseppe è morto proprio quella notte.

Le commoventi parole di mamma Agata per i figli

Da quel momento la mamma non voleva fare più nulla. Il suo unico desiderio era quello di raggiungere il marito. Però, poco tempo dopo ha capito che i suoi figli avevano bisogno di lei ed infatti, ha voluto chiedergli perdono per quello che è successo. La donna ha dichiarato:

Figli miei adorati, amori miei, voglio chiedervi scusa perché da quando papà è andato via ho pensato solo al mio dolore, trascurando il vostro.

