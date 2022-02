Nella puntata di C’è Posta per te, andata in onda nella serata di sabato 26 febbraio, Maria De Filippi ha parlato della storia di Sebastiano ed Annalisa. I due dopo 2 anni di relazione si sono lasciati, proprio a causa delle intromissioni della famiglia di lui.

CREDIT: MEDIASET

In tanti però si sono chiesti cosa sia accaduto dopo il racconto della loro storia e se sia cambiato qualcosa nella loro relazione.

Ad andare a chiedere aiuto alla trasmissione è stato proprio Sebastiano. L’uomo ha 37 anni ed ha conosciuto Annalisa quando il rapporto con la sua compagna, con la quale ha un figlio, si era concluso e tra loro è nata una bellissima storia.

Tuttavia, i familiari del ragazzo non hanno mai accettato l’arrivo di questa nuova fidanzata. Infatti Annalisa parlando con Maria De Filippi ha detto che più volte l’hanno trattata male.

CREDIT: MEDIASET

Inoltre, la giovane ha detto anche che il papà lo richiamava quando erano in giro e si stava facendo tardi. Su questo ha dichiarato: “Suo padre lo chiama e gli dice di tornare a casa e lui lo fa. Nemmeno a 18 anni io mi facevo trattare così.”

Annalisa ha anche detto di essere ancora innamorata di lui, ma che purtroppo non ha più la pazienza di sopportare quei comportamenti.

Cosa è successo dopo la puntata tra Sebastiano ed Annalisa

La ragazza con le lacrime agli occhi, quando ha deciso di voler chiudere la busta, a Maria De Filippi ha detto:

Sì, voglio chiudere la busta. Se la apro vuol dire che accetto di nuovo tutto, so che ora con la sua famiglia non cambierà nulla.

CREDIT: MEDIASET

Sebastiano dal canto suo ha affermato che con i suoi familiari ha chiuso tutti rapporti, proprio perché non ha accettato i loro comportamenti. Tuttavia, alcune testate giornalistiche locali hanno detto che i due si sono dati del tempo per capire cosa fare. In più hanno anche rivelato che si sono rivisti per capire se tornare insieme o meno.