C'è Posta per te, brutta disavventura per Alessia Quarto: le hanno rubato le foto e creato un nuovo account

Una brutta disavventura è quella che è capitata ad Alessia Quarto, la donna che è diventata una delle protagoniste indiscusse della puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 8 gennaio. Un utente le ha rubato le foto social ed ha fatto un nuovo account.

La donna ha voluto parlare dell’accaduto nelle sue storie di Instagram ed ha chiesto a tutti i suoi nuovi follower di segnalare questo profilo.

La storia di Alessia Quarto è andata in onda nella serata di sabato 8 gennaio. Purtroppo pochi mesi dopo il matrimonio ed un aborto spontaneo, il marito Giovanni l’ha tradita con una sua cugina.

L’uomo pentito di ciò che ha fatto, ha deciso di chiedere aiuto a Maria De Filippi, con la speranza che potesse fare qualcosa per riconquistare la moglie. Tuttavia quest’ultima, nonostante le varie insistenze, ha deciso di chiudere la busta.

Proprio per questa sua decisione e per la simpatia, è diventata una simbolo per altre ragazze. Infatti il suo profilo social, in poche ore è arrivato a più di 100 mila follower. Però poco dopo è avvenuto qualcosa di davvero terribile.

La disavventura che è accaduta ad Alessia Quarto

La stessa ragazza è rimasta a bocca aperta da ciò che le sta accadendo. Tuttavia, nella mattinata di lunedì 10 gennaio si è trovata a fare i conti con qualcosa che non si aspettava. La donna nelle sue storie ha dichiarato:

Due parole per chi mi ha preso le mie foto ed ha fatto un account a nome mio. Se volete farlo prendetevi anche tutto quello che ho passato, i miei dolori e i miei traumi. Nei vostri momenti di debolezza potete vedere se siete uguali a me. Rispettate sempre voi stessi, amatevi quando siete felici e soprattutto quando siete tristi, quando pensate di mollare e quando siete pronti a rialzarvi. Credetemi, sto in un tunnel di emozioni.

