C'è Posta per te, il messaggio di Maria Paola Spina dopo la puntata: la ragazza tradita due volte non è tornata con il suo fidanzato

Nella puntata di C’è Posta per te andata in onda sabato 19 febbraio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di una fidanzamento interrotto. Maria Paola Spina dopo 11 anni di relazione e due tradimenti, ha deciso di interrompere per sempre la storia con Leandro.

CREDIT: MEDIASET

Il ragazzo ha chiesto aiuto alla conduttrice per farsi perdonare dalla donna. Non riesce proprio a lasciarla andare e vuole a tutti costi tornare con lei.

Maria Paola è nata il 13 settembre del 1995 e vive con i suoi genitori nel piccolo comune di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Ha conosciuto il suo fidanzato 11 anni fa.

I due si sono messi insieme quando lei aveva solamente 15 anni. Da quel momento, la ragazza ha detto che la loro storia è stata bellissima. Tuttavia, è solo nell’ultimo anno che le cosa non sono andate come sparava.

CREDIT: MEDIASET

Maria Paola e Leandro stavano organizzando il loro matrimonio. Però l’uomo in un primo momento ha iniziato a sentirsi con una sua collega e, alla fine, ha deciso di lasciare la sua fidanzata perché si sentiva oppresso dalle troppe responsabilità.

Subito dopo, quando la donna ha scoperto ciò che stava facendo, ha deciso mollare l’altra ragazza e di implorare il suo perdono. Maria Paola ancora innamorata, ha deciso di tornare con lui e di provare ad organizzare di nuovo le nozze. Però anche in quest’altra occasione, Leandro impaurito l’ha lasciata ancora una volta.

Cosa è emerso dal profilo social di Maria Paola Spina

Solo poche settimane dopo, si è pentito nuovamente ed ha provato a fare di tutto per tornare con la sua ragazza. Tuttavia, ora Maria Paola che ha confessato di soffrire di attacchi di panico e di prendere psicofarmaci, ha scelto di non perdonarlo.

L’uomo ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per poter tornare con lei, ma la sua ex fidanzata ha confessato che ormai non prova più gli stessi sentimenti.

Vuole sentirsi libera, perché lui la sta opprimendo. Quando Leandro non vede la sua macchina a casa o a lavoro, inizia a cercarla per tutta la città. Maria Paola poche ore dopo la puntata ha scritto un messaggio sui social che non lascia dubbi. Non è tornata con il ragazzo. Su Facebook ha scritto:

CREDIT: FACEBOOK