La terza puntata di C’è Posta per te andata in onda sabato 22 gennaio, si è aperta con una storia bellissima. Andrea ha voluto fare una sorpresa a sua moglie Stefania, per ringraziarla di quello che fa per lui, dopo essere rimasto paralizzato a causa di un incidente.

Una vicenda davvero commovente, che ha fatto piangere tantissime persone. Anche Luca Argentero, l’ospite speciale, si è emozionato nel sentire il racconto.

La storia tra i due è iniziata ormai molto tempo fa. Dopo un fidanzamento, hanno deciso di acquistare una casa e poi di andare a convivere. Tutto stava procedendo bene.

Dalla loro unione sono nate anche due bambine. Tuttavia, nell’aprile del 2019, c’è stato un episodio che ha cambiato per sempre la vita della giovane famiglia.

Andrea ogni domenica mattina amava andare in bici con i suoi amici. In quell’occasione però, a causa di un dislivello di 83 centimetri, durante la sua solita passeggiata, è caduto. I suoi compagni credevano che non fosse nulla di grave.

Però quando l’uomo ha provato a rialzarsi, non c’è più riuscito. Purtroppo da quel momento le sue gambe si sono paralizzate ed ora è costretto su una sedia a rotelle. La moglie quando lo ha saputo ha pianto, ma lui ha detto che alla fine ha saputo affrontare anche questa difficoltà.

C’è Posta per te, le parole di Andrea per la moglie Stefania

L’uomo ha voluto farle una regalo speciale, proprio per dirle grazie di tutto quello che fa per lui ogni giorno. Soprattutto perché ha sempre il sorriso stampato sul viso e non si lamenta mai. Andrea quando l’ha vista, le ha detto:

Oggi vorrei dirti un grazie immenso, per tutto quello che fai. Due anni fa, quando mi sono fatto male, è davvero cambiato tutto. Tu però, non sei cambiata. Sei una donna speciale.

L’uomo come regalo ha chiesto la partecipazione di Luca Argentero. L’attore nel sentire la loro storia si è emozionato ed infatti era davvero felice di poter essere il testimone di un amore così unico e raro.