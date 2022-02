Nella settima puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 26 febbraio, come prima storia è stata raccontata quella di Noemi. La ragazza che ora ha 21 anni ha voluto fare una sorpresa ai suoi genitori, per ringraziarli di ciò che hanno fatto per lei, quando a 16 anni ha scoperto di essere incinta.

CREDIT: MEDIASET

Una vicenda che ha commosso migliaia di persone. Inoltre, come regalo per i due signori è arrivato Francesco Totti, che si è complimentato per la loro dolcezza.

Tutto inizia diversi anni fa, quando Noemi incontra un ragazzo che alla mamma non piace molto. Tuttavia, a quell’età non ha dato molto peso alle parole della donna e dopo esserci uscita per un mese, ha scoperto di essere incinta.

Ha fatto il test di gravidanza insieme alla madre e quando ha scoperto che era positivo, ha detto che i suoi genitori non l’hanno mai giudicata. Anzi l’hanno abbracciata e le hanno detto che sarebbero stati al suo fianco per qualsiasi decisione.

CREDIT: MEDIASET

Il papà infatti per aiutare con le spese, lavora per 15 ore al giorno e hanno anche deciso di dare la loro camera matrimoniale alla figlia. Il compagno l’ha lasciata da sola, ma Noemi ha sempre avuto il supporto della mamma e del padre.

Antonella e Massimo sono molto tifosi della Roma, ma soprattutto hanno una stima particolare per Francesco Totti. Infatti tutti insieme hanno deciso di chiamare il bimbo Christian, proprio come il figlio del campione.

La bellissima sorpresa di Noemi per i genitori

I due signori quando hanno visto scendere il calciatore dalle scale, sono rimasti letteralmente a bocca aperta. Non riuscivano a credere ad una cosa del genere.

Francesco Totti ai due signori, ha detto: “So che mi stimate come ragazzo, ma anche come giocatore. Sappiate che trovare dei genitori come voi non è facile, una famiglia così presente, costante, che insegni valori come i vostri. Voi siete stati bravi a farle capire i valori giusti e poi credo che diventare nonni è una cosa bellissima.“

CREDIT: MEDIASET

Ovviamente anche in questa sorpresa non sono mancati i regali. Il campione per i due ha portato un nuovo divano letto, visto che quello che avevano era rovinato. In più, due abbonamenti per lo stadio ed un’altra sorpresa che non è stata svelata. Molto probabilmente erano dei soldi per aiutarli.