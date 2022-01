C'è Posta per te, Armonia dopo l'ennesimo rifiuto da parte dei suoi figli, ha avuto un malore in studio

Nella puntata di C’è Posta per te andata in onda nella serata di sabato 8 gennaio, si è verificato un episodio davvero terribile. Una mamma chiamata Armonia, ha avuto un malore dopo l’ennesimo rifiuto da parte dei suoi due figli Damiano ed Andrea.

CREDIT: MEDIASET

Questa vicenda sui social ha fatto molto discutere. In tanti infatti hanno esordito dicendo che il pensiero di questi ragazzi sembra essere del medioevo.

La storia di questa famiglia è iniziata ormai nel 2010. La donna era sposata con il marito da 23 lunghi anni, ma ha sempre detto di non esser mai stata innamorata di lui.

Si è sposata perché era rimasta incinta del suo primo figlio e vivendo in un paese molto piccolo, le famiglie hanno deciso per loro. Dalla loro unione è nato anche un altro ragazzo, che hanno chiamato Andrea.

CREDIT: MEDIASET

Nel 2010 però Armonia ha iniziato a frequentare un uomo più giovane di lei, con un “passato difficile.” Dopo un lungo periodo i due si sono innamorati e dopo essersene resa conto, ha deciso di separarsi con il marito. Tuttavia, non credeva che da quel momento avrebbe perso anche i suoi figli.

Damiano ed Andrea proprio per la situazione di questo ragazzo, hanno deciso di interrompere tutti i rapporti con la loro mamma. Quest’ultima disperata, ha deciso di chiedere aiuto a Maria De Filippi per riuscire a riabbracciarli e chiarire con loro. La donna è entrata in studio già abbastanza provata.

C’è Posta per te, malore in studio per Armonia

Dopo diverse insistenze sia della mamma che della stessa conduttrice, i due figli non ne hanno voluto sapere di aprire la busta. Armonia disperata, quando ha capito che non c’era possibilità di fargli cambiare idea, è scoppiata in un pianto disperato.

A quel punto ha avuto un malore ed ha chiesto un bicchiere d’acqua agli autori. Maria De Filippi vista la situazione ha chiesto ai suoi figli di uscire, poiché sapeva che per la donna era peggio averli lì. Quest’ultima quando ha visto la conduttrice andarle vicino, ha detto: “Quanto devo aspettare ancora!” Maria le ha risposto:

CREDIT: MEDIASET