Maria Siponta è stata una delle protagonista dell’ultima puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 20 febbraio. Dopo ciò che è accaduto in studio, ha ricevuto molti insulti ed offese sul suo profilo Facebook, ma le sue amiche poche ore dopo, hanno deciso di raccontare la loro verità su tutta la vicenda.

Una storia che ha fatto molto discutere, proprio per il racconto di Antonella, figlia minore di Lorenzo, il marito della donna. Le ragazze inizialmente erano molto felici della relazione del padre.

Tuttavia, dopo il matrimonio, che a detta loro è stato celebrato di nascosto, qualcosa è cambiato. La signora, infatti, non vuole che le figlie chiamino il padre 20 volte al giorno.

Per questo, l’uomo è costretto a sentirle e a vederle di nascosto. In più, sempre secondo il racconto di Antonella, il loro papà deve anche cancellare le loro chiamate, prima di rientrare a casa.

La storia ha fatto molto discutere. Infatti le persone sul web, hanno accusato Maria Siponta, detta anche Sipontina, di essere una persona cattiva. Nei suoi ultimi post sui social, in molti hanno commentato, dicendole: “Vergognati!” Oppure: “Una figlia deve chiamare il padre tutte le volte che vuole!”

Ovviamente anche il marito è stato preso di mira da queste persone. Infatti anche nel profilo Facebook di Lorenzo, sono arrivati commenti di insulti ed offese. Tuttavia, poche ore dopo l’accaduto, le amiche della donna hanno deciso di raccontare la loro versione dei fatti.

I commenti delle amiche di Maria Siponta

Il fatto che non sia andata anche la figlia maggiore, la dice lunga, fidati. Conosco bene Maria, se non è attaccata, non attacca. Non ha avuto una vita facile anche lei. Per noi è una brava giornalista, colta ed educata ed ha una figlia meravigliosa.

In base al racconto di Antonella, Maria non vuole che le figlie chiamino il papà tante volte al giorno, poiché per lei quelle sono telefonate inutili. Un’altra sua amica, in un commento, ha aggiunto:

