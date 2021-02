Nella puntata di C’è Posta per te, andata in onda ieri sera sabato 20 febbraio, c’è stata una storia che ha fatto molto discutere. Il web infatti è impazzito e in molti hanno accusato la donna, chiamata Maria Siponta, di essere una moglie cattiva, poiché non permette alle figlie del marito di chiamarlo ogni volta che desiderano.

CREDIT: MEDIASET

Questa è una delle vicende che ha lasciato tutti a bocca aperta. Una ragazza chiamata Antonella ha deciso di chiedere aiuto a Maria De Filippi, proprio per risolvere i suoi problemi con il padre e con la donna.

La giovane figlia ha raccontato che all’inizio lei era molto felice di questo rapporto tra i due signori. A lei piaceva molto Maria Siponta, detta anche Sipontina. Tuttavia, da quando si sono sposati, le cose sono cambiate.

La signora non vuole che le figlie dell’uomo lo chiamino 20 volte al giorno. Secondo il suo parere, quelle sono telefonate inutili. La ragazza ha deciso di portare in studio anche le fotocopie di alcuni messaggi tra loro due.

CREDIT: MEDIASET

Ha raccontato di essere stufa di dover vedere e sentire suo padre di nascosto. Infatti davanti a quei fogli che Maria De Filippi le ha mostrato, Maria Siponta, si è giustificata dicendo:

Parliamo di una ventina di telefonate al giorno e non sono telefonate per cose utili. Se hai un motivo puoi farlo. La cosa è diventata molto insistente. A me dà fastidio questo rapporto morboso. Siete grandi e adesso dovete capire che vostro padre ha un’altra famiglia.

La reazione delle persone sul web, dopo le parole di Maria Siponta

Ovviamente le parole di questa donna non sono piaciute a moltissime persone. Infatti in uno dei suoi ultimi post che ha pubblicato sul suo profilo Facebook, ha ricevuto molte offese e molti insulti.

“Sei una vipera!” Oppure: “Vergognati!” “Una figlia deve chiamare il padre tutte le volte che vuole!” “La strega malvagia ti fa un baffo.” Tutti l’hanno definita come la cattiva della vicenda.

CREDIT: MEDIASET

Tuttavia, nonostante ciò che sta accadendo in queste ultime ore, i due signori hanno deciso di aprire la busta alla figlia. Però, questa volta con presupposti diversi. Mettendo fine a tutte le discussioni e con la promessa di riallacciare i rapporti.