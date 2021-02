Durante la puntata di C’è Posta per te, andata in onda sabato 13 febbraio, la storia di Marika e Sergio, è stata davvero emozionante. Tuttavia, la ragazza durante la sorpresa ai suoi suoceri, ha confessato di avere un grande rimpianto, dopo la scomparsa prematura del suo fidanzato.

Il trentenne ha perso la vita ad ottobre del 2019, a seguito di una malattia. Purtroppo ha iniziato ad accusare un forte dolore ad una delle sue anche e da analisi e controlli, è emersa la terribile verità.

I medici hanno deciso di trasferirlo in un ospedale di Milano. Però, è proprio in questa struttura che il ragazzo ha perso la vita. Era un amante delle sport, in particolare del nuoto ed era anche un architetto.

Marika per ringraziare i suoi genitori di tutto ciò che hanno fatto per lei, ha deciso di portarli proprio a C’è Posta per te. Nel momento in cui ha iniziato a parlare, ha confessato a Maria Teresa e Patrizio, qualcosa che ha commosso tutto il pubblico. La giovane ha detto:

Il mio più grande rimpianto è quello di non aver avuto un figlio da lui. Voi siete la mia casa, grazie a voi sono riuscita a farmi forza e ad andare avanti.

Sergio nonostante il dolore e le cure difficili che stava affrontando, non ha mai smesso di dimostrare il suo amore nei confronti dei genitori e della sua fidanzata. I due a breve si sarebbero dovuti sposare.

La sorpresa di Marika per i suoi suoceri

Marika come regalo per i due signori, ha scelto di chiamare Federica Pellegrini. Il suo fidanzato stimava molto questa donna e quindi anche i suoi genitori.

La nuotatrice professionista ha deciso di fare qualcosa di unico e speciale per questa famiglia. Ha voluto regalare uno dei suoi costumi che usava spesso nelle sue gare. Inoltre, per strappare un sorriso a tutti, ha portato anche in studio un risciò, per la coppia e per i loro due cani!

I genitori di Sergio dopo la sua prematura e tragica morte hanno voluto mettere in piedi un’associazione a nome del figlio, per poter aiutare tutte le persone che ne hanno più bisogno.