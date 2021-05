Cambio look per Elenoir Casalegno, sui social lo sfogo della conduttrice

Abbiamo avuto occasione di vederla qualche settimana fa nell’edizione serale di Avanti un altro…pure di sera. Lei è una delle conduttrici più conosciute e apprezzate del piccolo schermo. Stiamo parlando di Elenoir Casalegno che in questi giorni si è resa protagonista di un cambio look che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

Elenoir Casalegno ha sorpreso tutti con uno scatto condiviso sulla sua pagina Instagram qualche giorno fa. La donna, infatti, ha deciso di optare per un cambio look che ha lasciato senza parole i suoi numerosi fan. Nonostante sia bellissima, il nuovo look di Elenoir Casalegno sottolinea ancora di più la straordinaria bellezza della conduttrice.

Con l’estate alle porte, probabilmente la conduttrice ha pensato bene di modificare il suo look, senza però stravolgerlo. Infatti, come anche scritto sotto lo scatto condiviso su Instagram, Elenoir Casalegno ha optato per un frangia che mette maggiormente in risalto i lineamenti del suo viso.

Sotto lo scatto, la conduttrice ha deciso di accompagnare una breve didascalia:

Mi sono fatta la frangia, ho indossato l’abito floreale, estivo, e fuori piove. Annamo bene!

Senza dubbio il nuovo look di Elenoir Casalegno è stato promosso a pieni voti ed ha raccolto moltissimi consensi.

Sono stati moltissimi, infatti, coloro che hanno riempito di complimenti e commenti positivi la scelta del cambio look della conduttrice. Tra i tanti commenti ricevuti possiamo leggere:

Sei bellissima con quei capelli e con quell’abito.

Oppure:

Sei davvero una meraviglia.

E ancora:

Sei veramente stupenda.

Dunque una moltitudine di complimenti quelli riservati per Elenoir Casalegno in seguito alla sua decisione di effettuare un cambiamento per quanto riguarda i suoi capelli. La frangia fatta dalla conduttrice sembra ormai aver conquistato davvero tutti. E chissà se la stessa Elenoir Casalegno sia stata fonte di ispirazione per coloro che hanno deciso di seguirla nel cambio look.