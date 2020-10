View this post on Instagram

Era il mio amico. 17 anni vissuti insieme, condividendo case, luoghi, e stati d’animo. Eravamo in simbiosi. Immagino per chi non abbia un amico “quattro zampe” che sia difficile comprendere il legame che si instaura, ma per me Pepe era più di un cane, e la sua presenza non ha mai colmato vuoti, mancanze, non ha mai sostituito affetti, lui era un mio pari, un mio compagno di viaggio. 17 anni sono tanti, ma quando viene a mancare quel legame, si riducono a una frazione brevissima di tempo. Mentre scrivo ho il volto rigato dalle lacrime, è passato un giorno, e credo ne passeranno ancora molti, prima che il mio ricordo possa essere accompagnato da un sorriso. Ti ho voluto bene, non so se sono stata un’amica perfetta, ma tu sei stato un grande Amico. #amicipersempre