Cambio look per Ilary Blasi dopo il suo ritorno in Italia

Dopo il ritorno dalla Tanzania la conduttrice ha deciso di optare per un cambio look

Da giorni ormai la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è al centro delle principali pagine di cronaca rosa. Per allontanarsi dal polverone mediatico che l’ha vista coinvolta insieme al suo ex marito in questo ultimo periodo, la conduttrice dell’Isola dei Famosi è volata in Tanzania dove ha trascorso qualche giorno di relax insieme ai suoi figli.

Qualche ora fa Ilary Blasi è tornata in Italia e continua a far parlare di sé. Questa volta non è riuscito a sfuggire agli occhi dei più attenti il cambio look optato dalla conduttrice. Ilary, infatti, dopo il ritorno dal suo soggiorno africano ha deciso di andare dal parrucchiere per dedicarsi al suo look.

La conduttrice, infatti, ha condiviso con i suoi followers delle immagini che la immortalano in compagnia del suo parrucchiere. Ilary ha deciso di recarsi subito dal suo parrucchiere di fiducia per ricorrere ad un cambio look che non è passato inosservato agli occhi dei suoi fan.

Sulla sua pagina Instagram, infatti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in compagnia del parrucchiere Federico, uno dei collaboratori della sua parrucchiera di fiducia, Alessia Solidani. Il ragazzo ha immortalato la showgirl in uno scatto che mostra il suo nuovo look.

Vicino all’immagine in questione, una sola parola:

Beautiful.

Nessun cambio look drastico per Ilary Blasi ma solamente una spuntatina e una sistemazione al suo colore di capelli, il biondo platino, che da anni ormai la contraddistingue. Inutile dire che il nuovo look della conduttrice è piaciuto moltissimo al popolo della rete.

Dopo il suo ritorno in Italia, giorni duri attendono Ilary Blasi. Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti dopo 17 anni di matrimonio, la conduttrice e il suo ex marito hanno deciso di chiudersi nel silenzio più totale e non hanno lasciato nessuna dichiarazione a riguardo.