Cambio look per la Michelle Hunziker: “È la scelta giusta”

Aria di cambiamenti per Michelle Hunziker. La nota conduttrice svizzera, infatti, si è resa protagonista di uno splendido cambio look. Sui social Michelle ha mostrato il suo look completamente rinnovato. Non sono potuti mancare i moltissimi complimenti fatti dai suoi followers. Scopriamo insieme il nuovo cambio look di Michelle Hunziker.

In questi giorni Michelle Hunziker è apparsa sui social con un look completamente nuovo. La bella conduttrice svizzera, infatti, ha svelato la sua volontà di rinnovare la sua immagine e, affidandosi all’hairstylist di un’altra presentatrice, ha rinnovato il suo look.

Sulla sua pagina Instagram Michelle ha condiviso uno scatto che la ritrae con un look completamente nuovo. All’immagine in questione, la donna ha accompagnato una breve ma significativa frase:

Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio.

Il cambio look di Michelle Hunziker ha lasciato senza parole i suoi moltissimi followers che non hanno fatto altro che riempire di complimenti l’amata conduttrice.

Il cambio look di Michelle Hunziker: il taglio carrè lungo per la nota conduttrice

Michelle ha deciso dunque di darci un taglio e di rinnovare completamente il suo look. La conduttrice svizzera, infatti, ha optato per un taglio carrè lungo che sembra essere piaciuto molto ai suoi fan. Un dettaglio di questo rinnovo non è passato inosservato.

A realizzare il cambio look della mamma di Aurora Ramazzotti, infatti, è stata l’hairstylist di un’altra conduttrice molto amata nel mondo del piccolo schermo. Si tratta di Alessia Solidani, famosa per curare i capelli di Ilary Blasi.

L’hairstylist, riguardo il rinnovamento del look optato da Michelle Hunziker, ha dichiarato:

È stata una sua scelta, Michelle era convintissima. Ed ora è molto felice.

Tra i tanti commenti positivi lasciati dai followers, possiamo invece leggere:

Ti stanno benissimo.

Oppure:

Wow ma come stai beneeee

E ancora: