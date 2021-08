La rivelazione di Aurora Ramazzotti: “Meglio genitori separati che…”

Figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi più amati. Molto attiva su Instagram, dove può contare più di due milioni di followers, la figlia d’arte spesso si dedica ai fan dando loro la possibilità di rispondere ad alcune domande. E proprio in una sessione di domande sui social, Aurora Ramazzotti ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la separazione dei genitori.

Tutti ormai conoscono Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Classe 1998, Aurora ha vissuto la separazione dei genitori quando aveva solamente due anni. In questi giorni la giovane ha rilasciato il suo pensiero proprio riguardo la separazione dei genitori.

In particolar modo, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dichiarato che, qualora due persone non si amino più, è preferibile che non stiano più insieme. Alla domanda di un fan riguardo questo argomento, Aurora Ramazzotti ha risposto con queste parole:

Questa è delicata, però sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto tanto tanto amore e so che si può fare. Non credo che un bambino possa apprezzare il fatto che i genitori stiano insieme senza amore.

E, continuando con la sua risposta, Aurora Ramazzotti ha scritto:

Io credo che il bambino se ne accorga e che questa cosa abbia un’influenza su di lui… per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione, la sottrai inevitabilmente al bambino, quindi… no.

Aurora Ramazzotti: il rapporto con Eros e Michelle

Nonostante la giovane Aurora abbia vissuto la separazione dei genitori quando era molto piccola, il rapporto con papà Eros e mamma Michelle è molto speciale. Di recente Aurora ha svelato che sua mamma sarebbe stata molto severa con lei.

A riguardo la giovane ha dichiarato: