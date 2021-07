Cambio look per Stefania Orlando: la reazione del marito Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la fine del reality l’ex gieffina è tornata alla sua vita insieme al marito Simone Gianlorenzi e alla sua famiglia. Molto attiva sui social, dove è seguitissima, Stefania Orlando non ha perso occasione per mostrare a tutti i fan il suo cambio look.

Tempo di cambiamenti per Stefania Orlando. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di dare una svolta ai suoi capelli, in particolar modo al colore. Stando alle immagini condivise sulla sua pagina Instagram, la cantante non ha potuto fare a meno di sfoggiare la sua luminosa chioma.

Quando si trovava all’interno della casa più spiata d’Italia, Stefania Orlando aveva fatto molto parlare di sé soprattutto per quanto riguarda la ricrescita dei suoi capelli. Nonostante le tante critiche ricevute, la showgirl non ha mai mostrato di soffrire per il colore dei capelli. Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, si era affidata al suo parrucchiere di fiducia per ripristinare la situazione.

Da un po’ di giorni la cantante ha deciso di rendere ancora più luminosa la sua chioma, optando per un biondo molto acceso. Aggiornando i fan sui social, comunque, l’ex gieffina ha affermato che questo non è il risultato finale. Tra qualche seduta, dunque, Stefania Orlando potrà sfoggiare la sua nuova chioma bionda e luminosa.

Ma come avrà preso il cambio look il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi? L’uomo ha commentato il nuovo look di sua moglie tramite una diretta social in cui ha affermato di aver apprezzato il nuovo colore di capelli della sua consorte.

Stando alle sue parole, il noto musicista ha riempito di complimenti sua moglie in quanto questo nuovo look la rende ancora più bella e sensuale. Non ci resta che aspettare ancora un po’ per vedere l’effetto finale del cambio look della mitica Stefania Orlando.