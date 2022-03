Sebbene sia arrivata quasi al compimento dei 50 anni, la splendida Cameron Diaz resta pur sempre una delle icone più belle e sexy dello star system mondiale. Sono passati ormai 8 anni dal suo ritiro dal mondo dello spettacolo. Ora è una moglie ed una mamma e tante delle sue ex abitudini, come ad esempio il curare il proprio corpo e truccarsi, sono inevitabilmente cambiate.

La carriera di Cameron Diaz, sebbene non sia stata lunghissima, è stata comunque ricca di successi enormi. Partita come modella, si è poi affermata come attrice, una delle più apprezzate e pagate di Hollywood.

Indimenticabili, per esempio, i suoi ruoli nei film Essere John Malkovich, Vanilla Sky, Ogni maledetta domenica, In Her Shoes – Se fossi lei, Gangs of New York e L’amore non va in vacanza.

Talento nel recitare che l’ha portata a ricevere 4 candidature ai Golden Globe, una ai Premi BAFTA e 3 agli Screen Actors Guild.

Nel 2014 ha recitato in quello che, di fatto, è stato il suo ultimo lavoro sotto la luce dei riflettori, Annie – La felicità è contagiosa.

Nel 2015, la vita della star è ufficialmente cambiata. Ha conosciuto e si è sposata con Benjamin Madden. Da quel momento ha preso la decisione di ritirarsi dalle scene e godersi la vita privata serenamente e senza lavoro.

Nel 2020, poi, la nascita del piccolo Raddix l’ha resa mamma per la prima volta all’età di 48 anni.

Il cambio di abitudini di Cameron Diaz

L’allontanamento di Cameron Diaz dalla scene, ha inevitabilmente cambiato tante delle sue abitudini. Se prima il suo aspetto fisico e la cura del corpo erano al centro delle sue attenzioni, adesso quello che vuole è semplicemente essere forte.

Lo ha spiegato, a parole sue, nel podcast online “Rule Breakers“.

Sono selvaggia, sono come un animale selvatico, una bestia. Della mia beauty routine non mi importa nulla, è davvero l’ultima cosa a cui penso nella mia giornata, non mi importa di come appaio. Non faccio letteralmente nulla. Non mi lavo neanche mai la faccia.