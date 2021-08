Se prima i vip evidenziavano sui social quella che è la perfezione e una bellezza irraggiungibile, oggi sono numerosi i personaggi dello spettacolo che si mostrano veri e puliti, con tutti i loro difetti. A questi, si aggiunge anche la famosa cantante Camila Cabello.

Si è sempre mostrata fiera del suo corpo, con qualche kg in più e la cellulite. Recentemente, i paparazzi l’hanno fotografata in spiaggia e lei ha deciso di intervenire per parlare del suo corpo. Un corpo con la cellulite e le smagliature di cui la star va fiera e con il quale non è in guerra. Proprio per questo, la cantante ha intenzione di continuare a mostrarsi al naturale, senza vergognarsi di come è fatta.

Il suo scopo è quello di far capire alle persone che i social dovrebbero essere usati in questo modo. Un modo che normalizza le smagliature e la cellulite che tutte le donne hanno e non che mostri una finta realtà, fatta di ritocchi e photoshop.

Camila Cabello lo ha definito un mezzo perfetto di comunicazione, che però non deve sostenere gli stereotipi e ideali di bellezza che non rispecchiano la realtà.

Le parole di Camila Cabello

I social mi permettono di prendere il controllo della mia immagine e mostrare chi sono davvero, invece di farmi dire chi sono dalle persone. Ho la cellulite e le smagliature, a volte ingrasso ed è assolutamente normale.

Camila Cabello era in guerra con il suo corpo, proprio come tutte le donne. Ma poi ha capito che imparare ad accettarsi, senza paura di essere criticata, migliora la vita e permette di viverla in modo sereno e vero.

Un simbolo di body positivity che è stato molto apprezzato tra i suoi numerosissimi seguaci. Una star che si è mostrata proprio come tutti, un essere umano con dei difetti.