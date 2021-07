I fan di tutto il mondo sono in ansia per le condizioni di salute di Bob Odenkirk, l'iconico avvocato Saul Goodman di Breaking Bad

Ore di ansia e paura per i tantissimi fan della serie tv di successo planetario Breaking Bad. Bob Odenkirk, attore che interpreta l’irriverente e poco brillante avvocato Saul Goodman, ha avuto un collasso che lo ha costretto ad un ricovero d’urgenza all’ospedale di Albuquerque. Il malore lo ha colto durante le riprese della sesta stagione di Better Call Saul, lo spin off di Breaking Bad che ha come protagonista proprio lui.

Credit: Breaking Bad – AMC

Una carriera lunga e molto prosperosa quella di Odenkirk. Ma il ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo e che gli è valso il maggior numero di premi e riconoscimenti, è senza dubbio quello di Saul Goodman.

La serie tv Breaking Bad ha bisogno davvero di pochissime presentazioni. Milioni e milioni di fan di tutto il mondo si sono appassionati alle vicende del professor Walter White, di Jesse Pinkman e dell’avvocato Saul Goodman.

Vince Gilligan, dopo aver scritto e diretto Breaking Bad, ha capito che il personaggio di Saul meritava una serie tutta sua. Da lì l’idea di produrre lo spin off intitolato Better Call Saul, che come protagonista avesse appunto lo strambo e ambiguo avvocato.

Credit: Better Call Saul – AMC

Il risultato è stato altrettanto eccelso. Fino ad ora il pubblico ha potuto guardare 5 stagioni e l’hype per l’uscita della sesta ed ultima stagione è davvero alle stelle.

Bob Oddenkirk è crollato durante le riprese

Una sesta stagione che, salvo imprevisti, dovrebbe uscire all’inizio del 2022.

Proprio in questi giorni, la troupe si era riunita per girare le ultime scene della serie, ma martedì scorso, un imprevisto, purtroppo, è capitato e come.

Il sito TMZ ha divulgato la notizia di un malore subito proprio da Bob Odenkirk. Tutto ciò che è noto è che l’attore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Albuquerque, dove sta ricevendo tutte le cure.

La preoccupazione dei fan è salita anche per i post che hanno pubblicato Bryan Cranston ed Aaron Paul sui loro account Instagram. Paul si è limitato a pubblicare una foto di Bob con la didascalia: “Ti amo amico mio“. Mentre Bryan Cranston, ha chiesto a tutti di pregare per il suo amico e collega.