Camila Raznovich, avete mai visto la sua casa? Mix perfetto tra rustico e moderno, con spazio alla meditazione e alla spiritualità

Camila Raznovich è la famosa conduttrice televisiva che sembra aver vissuto la sua infanzia tra Londra, Milano e persino l’India. Secondo quanto raccontato dalla stessa, per un periodo di tempo ha vissuto in alcuni ashram insieme ai genitori. Ma sapete dove abita adesso la bella e simpatica Camila? Sembra che la conduttrice abita in una casa che si trova proprio nel centro del capoluogo lombardo. In qualche modo, la casa di Camila rispecchia la sua personalità. Sembra essere molto accogliente ed anche molto spirituale. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Camila Raznovich

Come abbiamo avuto modo di anticipare, la casa di Camila si trova a Milano. La conduttrice pare abbia voluto rendere il suo nido d’amore piuttosto accogliete, ma anche voluto dedicare un’area della casa al mondo spirituale. Insomma, non manca l’area dedicata alla meditazione e allo yoga, discipline praticate dalla stessa conduttrice.

La conduttrice ha arredato la sua casa seguendo uno stile moderno e spirituale, scegliendo un arredamento piuttosto particolare. Proprio per arredare la sua dimora, Camila si è lasciata consigliare dal marito Eugenio Campari e dalle figlie. Iniziamo con la cucina, un ambiente open space, arredato in modo piuttosto semplice, color legno chiaro, in netto contrasto con il parquet in legno scuro.

Riguardo la sala da pranzo, Camila ha optato per un grosso tavolo in legno rustico, ma nel contempo anche molto elegante. Attorno a questo, sono state abbinate delle sedie di plastica trasparente. Guardando sul pavimento, non passa inosservato il tappeto a fantasia muccata ed una statua di Buddha. Anche il salotto è arredato con stile moderno e più nello specifico all’interno troviamo dei grossi divani bianchi e dei tappeti colorati, una tv molto grande ed ancora una poltrona in pelle.

La camera da letto è molto grande, decorata e con tanti quadri sulle pareti. Il colore predominante è il bianco, il letto matrimoniale è a baldacchino. Insomma, una casa molto particolare quella di Camila Raznovich, dove vive insieme al marito Eugenio Campari.

