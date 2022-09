Camilla d’Inghilterra: conosciamo meglio la nuova Regina consorte

Senza ombra di dubbio Camilla d’Inghilterra è uno dei membri della famiglia reale più chiacchierati di sempre. La sua storia d’amore con Carlo ha è stata spesso al centro della cronaca rosa ed ha diviso costantemente l’opinione pubblica. Da poco diventata Regina consorte, ripercorriamo la vita di Camila Parker Bowles.

L’amore tra Camilla d’Inghilterra e re Carlo III è stato mantenuto segreto per anni per poi uscire allo scoperto. Forse non tutti sanno che la Duchessa di Cornovaglia si è sposata per la prima volta con l’ufficiale dell’esercito inglese Andrew Parker Bowles. L’amore tra i due ha portato alla nascita di due figli: Tom e Laura.

Per quanto riguarda Tom Parker Bowles sappiamo che è nato a Londra nel 1974. Di professione scrittore, sappiamo che il primogenito di Camilla d’Inghilterra è un affermato critico gastronomico. Inoltre, è noto che Tom ha sposato, per poi divorziare, Sara Buys, un’importante giornalista di moda. I due hanno avuto insieme due figli: Lola e Freddy.

Per quanto riguarda invece la secondogenita di Camilla Shand, sappiamo che Laura è nata nel 1978 ed è felicemente sposata con Harry Lopes, un commercialista. Co-fondatrice e direttrice della galleria d’arte London’s Eleven, la secondogenita di Camilla è mamma di tre figli: Liza, Gas e Louis.

Camilla d’Inghilterra e la storia con Re Carlo III

Sicuramente Camilla d’Inghilterra ha fatto chiacchierare i moltissimi giornali per la storia d’amore vissuta con Carlo. I due si conobbero nel 1971 e il loro primo incontro si rivelò un vero e proprio colpo di fulmine. L’amore è stato talmente forte che ha resistito a qualsiasi ostacolo.

Dopo aver vissuto la storia in segreto, Carlo e Camilla sono usciti allo scoperto nel 2005, annunciando il loro fidanzamento. Qualche mese dopo l’annuncio la coppia è convolata a nozze a Windsor. Con la morte della Regina Elisabetta e con la proclamazione di Re Carlo III, Camilla è diventata Regina consorte.