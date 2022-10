Camilla Shand, sapete che cosa ha studiato? Incredibile, non ci crederete

Lo scorso 8 settembre, dopo ben settant’anni di regno, è venuta a mancare la Regina Elisabetta, una delle sovrane più longeve di sempre. Con la morte di sua maestà suo figlio Carlo è diventato Re mentre Camilla è diventata la Regina Consorte del Regno Unito. Ma sapete quali sono i titoli di studio di Camilla Shand? Scopriamoli insieme.

Re Carlo III e Camilla sono convolati a nozze nel 2005, dopo una lunga storia d’amore. Tutti ricorderanno che la loro storia clandestina aveva suscitato non poche polemiche. Sono stati molti gli inglesi che hanno visto in Camilla la persona responsabile della fine del matrimonio tra Carlo e la principessa Diana.

Sebbene tutti conoscano la vita sentimentale di Camilla Shand, pochi sanno della sua vita privata. Sapete che cosa ha studiato la Regina Consorte e quali sono i suoi titoli di studio? Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo il passato della moglie di Re Carlo III.

Camilla Shand, che cosa ha studiato la Regina Consorte e quali sono i suoi titoli di studio

Classe 1947, la moglie di Re Carlo III è nata e cresciuta in una famiglia ricca. Suo padre era un ufficiale dell’esercito britannico mentre sua madre era un’aristocratica. Forse non tutti sanno che all’età di 16 Camilla si è trasferita in Svizzera.

Dopo gli studi la Regina Consorte ha conseguito la laurea a Parigi in letteratura francese. Si tratta dunque di una donna acculturata che con il passare degli anni ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Tutti sapranno che quello con Re Carlo non è il primo matrimonio della Regina Consorte.

Camilla è stata infatti sposata Andrew Parker. Il loro grande amore, successivamente naufragato, è stato coronato dalla nascita di due figli, Thomas e Laura. Anche se sin dall’inizio della sua storia con Carlo non è stata ben vista a Londra, oggi le cose per Camilla stanno decisamente cambiando.