Can Yaman a Sanremo? La rivelazione sul web

Can Yaman ospite al Festival di Sanremo 2021? L'indiscrezione sulla possibile partecipazione del protagonista di DayDreamer

Tra gli ospiti che calcheranno il palcoscenico del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2021 potrebbe esserci anche Can Yaman. Lo riporta Adnkronos, in una notizia battuta solamente pochi istanti fa.

Can Yaman: adottato dalle fan italiane

L’interprete, protagonista di soap opera di notevole successo quali Bitter sweet – Ingredienti d’amore e Daydreamer – Le ali del sogno, è ormai stato adottato dai fan e, soprattutto, dalle fan italiane. La partecipazione a noti programmi televisivi (prossimamente lo vedremo pure a C’è posta per te di Maria de Filippi) ne hanno ulteriormente rafforzato lo status.

Alla corte di Amadeus

Dalle voci emerse, lo avrebbe insistentemente voluto il direttore artistico della 71esima edizione dell’evento nazionalpopolare, ovvero Amadeus. Il ravennate, confermato alla guida delle cinque serate insieme all’inseparabile amico Fiorello, sta man mano svelando la lunga carrellata di celebrità invitate alla manifestazione.

Il futuro di Can Yaman lo porterà a vestire i panni di Sandokan, il pirata ribelle nato dalla penna di Emilio Salgari e portato al successo, negli Anni Settanta, da Kabir Bedi in tv. L’ambizioso progetto pensato per il piccolo schermo annovererà nel cast pure il “nostro” portacolori Luca Argentero.

Lunga carrellata di ospiti

La fama in continua ascesa di Yaman avrebbe spinto Amadeus a fare carte false pur di inserirlo nel nutrito elenco di ospiti che garantiranno la propria partecipazione in una delle cinque serate del Festival di Sanremo.

Can Yaman: l’avvicinamento a Diletta Leotta

Lo scoop “scappa” in un periodo dove il sex symbol internazionale campeggia sulle copertine dei rotocalchi rosa. Da settimane si mormora, infatti, che tra lui e Diletta Leotta, noto volto di Dazn, ci sia del tenero. Svariati indizi confermerebbero la liaison, ma i diretti interessati sono finora rimasti molto sul vago. C’è il desiderio di non dare adito al gossip e, in segno di protesta contro chi lo ha criticato, l’artista turco ha recentemente abbandonato i social.