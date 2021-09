Can Yaman a Venezia: fan in delirio per l’attore turco ma tutti notano un dettaglio

Tra i tanti personaggi approdati a Venezia, sfoggiando look e abiti da sogno, c’è anche Can Yaman. L’attore turco è giunto in laguna dove ha mandato in delirio tutte le sue fan. Con il suo look firmato Dolce&Gabbana, il divo di Daydreamer-Le ali del sogno, è giunto alla mostra del Cinema al fianco dell’attrice israeliana Moran Atias.

Can Yaman costantemente al centro del gossip. Dopo la chiacchieratissima storia con Diletta Leotta, le pagine di cronaca rosa hanno notato la complicità e i sorrisi sfoggiati dall’attore turco e dall’attrice israeliana Moran Atias alla Mostra del Cinema di Venezia. Molti, infatti, sostengono che l’attrice abbia conquistato il cuore di Can.

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è stata una delle storie più chiacchierate degli ultimi tempi. I giornali di cronaca rosa hanno dedicato ampio spazio alla coppia, il cui amore sembra ormai essere giunto al capolinea. L’assenza dell’attore turco al party organizzato dal noto volto di DAZN in seguito al suo 30esimo compleanno ha alimentato notevolmente il gossip.

Anche a Venezia tutti non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza della giornalista sportiva. Alla mostra del Cinema, giunta alla sua 78esima edizione, Can Yaman ha vinto il premio di personaggio televisivo dell’anno, ottenendo una menzione durante il Filming Italy Best Movie Award. Mentre Can si dedica alla Mostra del Cinema, Diletta Leotta vive la sua vita dividendosi tra DAZN e radio.

La complicità e la sintonia che Can Yaman e l’attrice israeliana Moran Atias hanno sfoggiato alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia non è passata di certo inosservata. L’attore ha sfilato con stile, dominando il red carpet. Chissà se uno degli attori più amati del momento sia pronto a farsi rubare il cuore dalla bella attrice.