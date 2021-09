Can Yaman, notte brava a Belgrado: dov’è Diletta Leotta?

In vista dei prossimi impegni lavorativi, Can Yaman si gode gli ultimi giorni di relax. L’attore turco ha trascorso una notta insieme ad alcuni amici in un locale di Belgrado. Al suo rientro in Italia lo aspettava il red carpet di Venezia, ma senza Diletta Leotta. Pare infatti che la storia d’amore più chiacchierata di sempre sia definitivamente giunta al termine.

Prima del suo rientro definitivo a Roma Can Yaman ha trascorso gli ultimi giorni estivi in compagnia di alcuni amici. L’attore turco è stato paparazzato insieme ad alcuni amici in un locale di Belgrado. Dopo essere stato invitato nello store del marchio di cui è testimonial, l’attore ha passato la sera in un locale esclusivo della città.

Purtroppo per Can, però, il divertimento è durato poco. L’attore infatti ha dovuto fare rientro a Roma per arrivare poi sul red carpet di Venezia in cui ha fatto parte di una premiazione. Nel frattempo Can Yaman si prepara a girare un nuovo film. Si tratta di Viola come il mare, il film che lo vedrà protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

Can Yaman, è ufficialmente finita con Diletta Leotta?

Senza dubbio Can Yaman e Diletta Leotta hanno rappresentato una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. Dopo le voci su un presunto matrimonio, pare che la storia d’amore tra i due sia definitivamente giunta al termine.

L’assenza dell’attore al party che il noto volto di DAZN ha organizzato per il suo 30esimo compleanno ha alimentato notevolmente il gossip. Stando agli scatti condivisi dai giornali di cronaca rosa sembrava che le cose tra i due andassero per il meglio.

La continua distanza tra Can e Diletta fa pensare che la relazione non proceda per il meglio. Non è escluso, dunque, che fra poco arrivi la notizia della rottura definitiva tra l’attore e la giornalista sportiva.