Can Yaman, arriva inaspettata la dichiarazione d’amore per Diletta Leotta sui social

Can Yaman non si fa il benché minimo scrupolo a esternare i sentimenti provati per la fidanzata Diletta Leotta. Su Instagram l’attore di popolari soap opera, come DayDreamer – Le ali del sogno (tuttora in onda) e Bittersweet – Ingredienti d’amore ha fatto una dichiarazione d’amore in piena regola alla dolce metà. In una delle storie pubblicate sul suo canale ufficiale Instagram ha scritto: “Diletta Leotta amoreee”.

Can Yaman segue Diletta Leotta sul campo

L’interprete ha gridato ai quattro venti i sentimenti nutriti nei confronti della bella siciliana, tra i volti più conosciuti di Dazn. Il turco ha seguito la diretta con lo stadio San Siro, dove Diletta era inviata per seguire dal campo il match tra Milan e Udinese, finita 1 a 1.

Slancio per l’amata

Nonostante l’impianto fosse, ovviamente, chiuso al pubblico, date le restrizioni emanate dall’esecutivo per contenere il progressivo diffondersi del Coronavirus, a seguire la squadra rossonera di Pioli c’erano i giornalisti, compresa la troupe dell’emittente on-demand, avente i diritti per trasmettere la partita.

Can Yaman ha condiviso sui social uno scatto dove appare la Leotta in televisione e la frase a caratteri rossi “Amoreee” non lascia spazio né equivoci né a dubbi. Yaman ha perfettamente chiaro cosa nutre nei confronti della reporter sportiva.

Liaison che presta a dividere

Quella tra Can Yaman e Diletta Leotta è la liaison più chiacchierata del momento. In tanti impazziscono nel vederli insieme, li considerano una coppia perfetta. Altri, invece, dubitano fortemente ci sia un trasporto sincero.

Can Yaman contraddice i maligni

Come hanno scritto pure noti giornalisti sui magazine specializzati nella cronaca rosa, c’è il sospetto di un accordo a tavolino. In altre parole, secondo i maligni ci sarebbe una astuta mossa pubblicitaria, dove a guadagnarne in visibilità e attenzione mediatica sarebbero entrambe le parti. Ma le dichiarazioni di Can Yaman testimonierebbero il contrario.