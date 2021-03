Diletta Leotta gaffe pazzesca a fine partita: non sapeva di essere ancora in onda! Cosa ha chiesto ai suoi collaboratori

Ieri sera mercoledì 3 marzo è andata in onda su DAZN la partita Milan- Udinese. Match in cui i milanisti sono riusciti a portarsi a casa un punto grazie al gol di Kessié al 97′. A commentare la partita la regina indiscutibile di DAZN, Diletta Leotta, la quale si è resa protagonista di un fuori onda particolare.

Dunque il Milan è riuscito a salvarsi alla fine grazie al rigore concesso per un fallo di mano di Stryger Larsen. Un errore che ha amareggiato moltissimo il calciatore il quale, però, si è reso protagonista di un fuori onda di Diletta Leotta.

La giornalista, infatti, si è rivolta ai suoi collaboratori chiedendo loro chi fosse l’autore del gesto. Come notato da molti, Diletta Leotta non si è accorta di essere in diretta e dunque non è passata inosservata la sua frase:

Come si chiama quello che ha sbagliato?

Queste sono state le parole di Diletta Leotta rivolte ai suoi collaboratori per comprendere chi fosse il giocatore che ha causato il calcio di rigore.

Diletta Leotta commenta la partita Milan-Udinese

Nessun dubbio per l’arbitro che ha fischiato il calcio di rigore. Il Milan, quindi, è riuscito a salvarsi proprio alla fine del match, in extremis, grazie al calciatore Kassié. Infatti, il gol al 97′ ha permesso alla squadra di uscire dallo stadio di San Siro con un punto.