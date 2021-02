Can Yaman e Diletta Leotta, la convivenza potrebbe essere alle porte: un’indiscrezione svela dove avrebbero preso un appartamento

Can Yaman e Diletta Leotta sono la coppia più chiacchierata del momento. La loro frequentazione è stato il gossip più chiacchierato delle ultime settimane. Sono state tante le critiche ricevute e le accuse di aver sollevato la frequentazione per una mossa mediatica. I due, però, non badano ai commenti negativi e si godono il loro amore in piena libertà.

Come rivelato dal settimanale ‘Chi’, lo stesso giornale che lanciò la notizia bomba sulla loro frequentazione, i due si preparano a compiere un passo importante. Infatti, stando a quanto rivelato dal giornale, Can Yaman e Diletta Leotta sono pronti per iniziare la convivenza.

Stando infatti ai rumors, sembra proprio che la coppia abbia preso la decisione di andare a vivere insieme. Più precisamente, i due si preparano alla convivenza a Roma, nei pressi di piazza Navona dove i due hanno preso in affitto un appartamento.

Il tutto sembra anche essere stato approvato dalla mamma di Diletta Leotta, Ofelia, che di professione è un architetto. Ricordiamo che l’attore turco e divo di DayDreamer-Le ali del sogno, Can Yaman, si è trasferito in Italia due mesi fa. Attualmente si sta preparando ad un intenso allenamento per diventare protagonista di una nuova serie TV, Sandokan.

Per Diletta Leotta che non vedere l’ora di andare a vivere insieme al suo amato Can Yaman, sarà una convivenza a metà. Infatti, la giornalista di DAZN, per motivi lavorativi, sarà costretta a vivere tra Roma e Milano.

La nuova coppia Can Yaman-Diletta Leotta non convince

Nonostante i due sembrano più innamorati che mai, la nuova coppia Yamam-Leotta non convince. Infatti, sono state molte le critiche rivolte ai due accusati di aver creato, con la loro frequentazione, gossip e un polverone mediatico.

Queste critiche sono rafforzate, inoltre. dalle famose foto pubblicate nel giorno di San Valentino e scattate in Costiera Amalfitana in presenza di fotografi e bodyguard al seguito. Quale sarà, dunque, la verità?