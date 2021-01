Can Yaman, avete idea di quanto costa la giacca donata a C’è posta per te? Dettagli, marca e valore

Can Yaman, la giacca che ha indossato per la puntata di C'è posta per te ha un grande valore

Can Yaman, l’attore turco è stato ospite alla puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 23 gennaio 2021. L’attore è diventata una vera e propria star in questi anni ed è uno degli uomini più desiderati. Can ha innescato un’ondata di entusiasmo sia in studio sia a casa delle telespettatrici che hanno seguito la puntata. La performance di Can è stata apprezzata da tutti i presenti in studio e dai telespettatori a casa. Nello specifico, sembra che particolarmente apprezzato è stato il suo gesto. Can Yaman ha regalato alla donna alla quale ha fatto la sorpresa, la sua giacca scura. Avete visto il capo di abbigliamento del noto attore Can? Sapete quanto vale?

Le foto della giacca di Can Yaman indossata a C’è posta per te

Can Yaman ha fatto felice la donna per la quale è stato chiamato a presenziare nello studio di C’è posta per te. Prima di congedarlo, poi, Can ha domandato alla donna se volesse qualcosa in regalo, invitandola a scegliere uno degli oggetti indossati al momento. La donna avrebbe potuto scegliere una collana, un anello, un bracciale o la giacca.

Così, dopo aver esitato pochi secondi, la donna ha scelto proprio il capo d’abbigliamento. L’attore così se l’è sfilata, tra gli applausi del pubblico e l’ha poggiata sulle spalle della donna, rimanendo in canottiera. La giacca è originale, di colore scuro e sulla parte sinistra è raffigurato un grosso disegno dai contorni bianchi che richiama un po’ le forme delle sculture greco-latine.

La giacca, sembra sia stata creata da Ilker Bilgi, stilista ma anche manager di Can. Lo stesso ha già realizzato per l’attore diversi capi d’abbigliamento, pubblicizzati sul suo profilo Instagram.

In molti si sono chiesti a quanto ammonti il prezzo della giacca indossata da Can Yaman, ma purtroppo questo non ci è dato saperlo. Senza dubbio si tratta di un abito fatto su misura e per questo di valore. Poi il fatto stesso di essere stato indossato da Can, aggiunge maggiore valore al capo.

