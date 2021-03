Can Yaman avrebbe chiesto a Diletta Leotta di sposarlo: il prezzo dell’anello è faraonico

C’è chi alla storia non ha mai creduto (e continua a non credere). Ma i fatti dicono altro: Can Yaman è davvero cotto di Diletta Leotta! A tal punto da essere in procinto di compiere il grande passo, nonostante la loro love story sia appena sbocciata.

Secondo gli ultimi pettegolezzi diffusi dal giornalista di cronaca e costume Santo Pirrotta nel programma Ogni Mattina, in onda dal lunedì al venerdì su Tv8, il protagonista di note soap opera turche avrebbe chiesto la mano all’affermato volto di Dazn con un anello del valore di ben 40 mila euro, gesto che, tuttavia, non sarebbe bastato a strappare il sì della bella siciliana.

Davanti a un pegno d’amore tanto importante, Diletta Leotta si sarebbe dichiarata felicissima. Ciononostante a Can Yaman avrebbe spiegato di preferir riflettere su una proposta di nozze giunta a distanza di pochi mesi dall’inizio della frequentazione.

La cronista sportiva avrebbe spiegato di doverci pensare al partner, da subito particolarmente coinvolto. In una relazione che lo ha spinto a cercare una sistemazione a Roma con la guida della “suocera” Oferia Castorina.

Difatti, i fotografi hanno ritratto la star di DayDreamer – Le ali del sogno e la madre di Diletta Leotta lungo le vie della Capitale, alla ricerca del giusto appartamento per diventare il prossimo nido d’amore della coppia che, stando a Santo Pirrotta, potrebbe scambiarsi l’eterna promessa il prossimo 16 agosto.

Gli innamorati hanno iniziato a vedersi in chiave sentimentale a seguito di alcuni messaggi scambiati via Instagram. I primi scatti “rubati” risalgono ai primi giorni di gennaio, quando i due hanno cenato con il manager dell’attore Andrea Di Carlo e la sua fidanzata di allora Arisa (l’agente ha appena liquidato la cantante, a seguito della sua recente intervista a Domenica In) per poi andare via insieme. Sembrava un semplice flirt e invece…