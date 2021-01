Can Yaman, dopo le foto con Diletta Leotta sparisce dai social: ecco cosa sta accadendo

Can Yaman abbandona i social network, dopo le fotografie in cui appare insieme a Diletta Leotta

Can Yaman non ha affatto preso di buon grado la contestazione che lo ha travolto, dopo essere stato pizzicato dai paparazzi in compagnia di Diletta Leotta. La notizia del flirt con la bellissima presentatrice di Dazn, accolta da un lato con sorpresa e curiosità dagli appassionati di cronaca rosa, ha destabilizzato parte delle ammiratrici, che seguono assiduamente l’attore turco, diventato una star nel nostro Paese grazie a Bitter sweet – Ingredienti d’amore e l’attuale DayDreamer – Le ali del sogno.

Can Yaman: la speranza che con Demet Ozdemir nascesse qualcosa

Alcune tra loro, confondendo il personaggio interpretato dal beniamino in quest’ultima serie, hanno continuato a sperare fino a poc’anzi che tra Yaman e la collega di set Demet Ozdemir potesse nascere qualcosa.

Fine alla ingerenza

Quando le fotografie con la Leotta hanno infranto il sogno lungamente coltivato, un popoloso gruppo di accanite sostenitrici si è scagliato contro Can Yaman. Ma di fronte alla cocente delusione, esasperata nei toni da certe followers, il 31enne ha esaurito la pazienza.

Mentre Canale 5 trasmetteva in prima serata DayDreamer – la soap dove Can riveste il ruolo del bel tenebroso innamorato – l’artista è intervenuto sui social per porre fine alla eccessiva ingerenza nel suo privato.

Commenti bloccati

Un attimo prima di disattivare il suo account Twitter, ha scritto: “Fatti miei. Punto”. Nel giro di solo qualche istante la medesima frase è spuntata sul suo profilo Instagram, che il proprietario dell’account ha blindato rendendo pressoché impossibile commentare le immagini in bacheca.

Can Yaman intima di fare silenzio

Ma non finisce qui. Can Yaman si è spinto pure oltre. Al fine di evidenziare il concetto e scongiurare che situazioni simili riaccadano in futuro, ha modificato la bio del suo account IG, cancellando quanto vi era scritto in precedenza. Adesso compaiono esclusivamente il suo nome e una emoticon, che intima a chiunque entri sulla sua pagina di fare silenzio.