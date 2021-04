Can Yaman e Diletta Leotta, ancora nuovi sospetti sulla coppia

Il polverone nato riguardo la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta sembra non volersi placare. Sin dall’inizio molti non hanno creduto al loro amore, considerato una mossa mediatica per alimentare il gossip. I due, però, non hanno mai badato alle critiche e, dopo numerosi rumors, sono finalmente usciti allo scoperto e non si nascondono più.

Sono molti gli scatti condivisi sui social che ritraggono insieme Can Yaman e Diletta Leotta. Tra questi, quelli pubblicati durante i giorni delle vacanze pasquali trascorse nella casa romana dell’attore turco. Oggi, però, arriva una segnalazione riguardo la coppia più chiacchierata del momento.

É Deianira Marzano a rivelare il nuovo gossip che circola attorno all’attore turco e alla giornalista sportiva. In una recente intervista, il divo di Daydreamer aveva ammesso di aver abbandonato l’hotel in cui alloggiava da mesi per trasferirsi nella nuova abitazione romana.

Stando, però, al gossip lanciato da Deianira Marzano, Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero trascorso le festività pasquali in un B&B che si trova al centro della capitale. Ricordiamo che Deianira da diversi mesi ha cercato di far luce sulla relazione della coppia mettendo in evidenza molti punti oscuri.

Nonostante la segnalazione riguardo il B&B in cui avrebbero alloggiato Can Yaman e Diletta Leotta, sta di fatto che i due hanno trascorso le vacanze pasquali insieme. La giornalista di DAZN, infatti, nel giorno di Pasqua ha condiviso con i propri followers uno scatto che la ritrae insieme all’attore turco vicini ad un uovo di cioccolato artigianale.

Can Yaman e Diletta Leotta, matrimonio in vista?

Nonostante le polemiche e le varie segnalazioni riguardo la coppia, è di questi giorni la notizia del matrimonio tra i due. Secondo voci di corridoio, Can e Diletta potrebbero convolare a nozze il 16 agosto, giorno del 30esimo compleanno della giornalista.

Al momento, però, i diretti interessati non hanno né smentito, né confermato la notizia. Tuttavia, alcune segnalazioni riportano che i due, durante il loro soggiorno in Sicilia, sono stati avvistati in compagnia di una wedding planner.