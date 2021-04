La Pasqua d’amore di Can Yaman e Diletta Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta più felici e innamorati che mai. I due, dopo il gossip della loro presunta relazione, non si nascondono più e si godono il loro amore in piena libertà. In occasione delle vacanze di Pasqua, i due sono apparsi sui social felici e sorridenti accanto ad un uovo gigante di cioccolato.

Sono sempre più innamorati il divo di Daydreamer-Le ali del sogno Can Yaman e la giornalista sportiva Diletta Leotta. I due ormai sono usciti allo scoperto e non perdono occasione per mostrarsi insieme sui social innamorati e felici. L’ultimo scatto che sta facendo impazzire i fan è quello in cui Can e Diletta appaiono più felici che mai accanto ad un uovo di Pasqua.

Un bellissimo uovo di Pasqua quello che appare nello scatto condiviso da Diletta Leotta sulla sua pagina Instagram. Sull’uovo di cioccolato è possibile notare una decorazione scritta a mano con incisa questa frase:

Buona Pasqua Diletta e Can.

I due, accanto al bellissimo uovo di cioccolato, appaiono felici e sorridenti. Can Yaman e Diletta Leotta hanno trascorso le festività pasquali condividendo i loro momenti più belli con i followers. Infatti, nelle Instagram Stories, Diletta Leotta ha pubblicato un video in cui i due scartano insieme il bellissimo uovo di cioccolato.

Anche Can Yaman ha contribuito a condividere i suoi momenti con Diletta Leotta postando uno scatto che lo ritrae insieme alla bella giornalista nel terrazzo della loro casa a Roma nel giorno di pasquetta.

Can Yaman e Diletta Leotta, fiori d’arancio all’orizzonte?

La relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta è stato il gossip più chiacchierato degli ultimi mesi. Dopo numerosi rumors i due sono finalmente usciti allo scoperto e vivono il loro amore in piena libertà.

Durante un’intervista Can Yaman ha rivelato riguardo la giornalista di DAZN:

Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme.

Riguardo invece l’ultimo rumor che riguarda i due, ovvero i fiori d’arancio, il divo di Daydreamer ha dichiarato: