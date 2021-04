Can Yaman, sgomento tra i fan: cos’è accaduto ai suoi profili social

Can Yaman è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento. L’attore turco, infatti, si ritrova costantemente al centro del gossip per la sua storia d’amore con la giornalista sportiva Diletta Leotta. Oggi, però, un altro gesto da parte dell’attore ha alimentato nuovamente i rumors. Scopriamo di che cosa si tratta.

Il divo di Daydreamer-La ali del sogno, Can Yaman, sembra essere sparito dal mondo social. Infatti, sembra proprio che l’attore turco abbia preso la decisione di cancellare le sue pagine social principali. Il motivo? Secondo alcuni pare che c’entri proprio la love story con la giornalista sportiva.

Can Yaman e Diletta Leotta sono una delle coppie più chiacchierate del momento. La loro relazione, sin dall’inizio, ha fatto molto discutere. Infatti, sono stati molti coloro che hanno accusato l’attore turco e la giornalista di fingere solamente per ottenere un riscontro mediatico. Ovviamente, Can Yaman ha sempre smentito i rumors circolanti dimostrandosi anche molto infastidito da queste critiche.

Can Yaman, la sua scomparsa sui social fa discutere

Dopo le voci riguardo la convivenza e l’annullamento delle nozze, previste per il 16 agosto, l’attore turco si ritrova nuovamente al centro del gossip. Questa volta riguarda la sua decisione di eliminare tutti i suoi account social principali.

Secondo molti, fonte della scelta riguarderebbe proprio la storia d’amore con la giornalista sportiva di DAZN. La loro relazione, come già scritto, è stata al centro di molte polemiche sin dall’inizio. Ed oggi, dunque, si può notare come il divo di Daydreamer sia letteralmente scomparso dal mondo dei social.

Oltre a ciò, è di questi giorni la notizia dell’annullamento delle nozze previste per il 16 agosto. Infatti, sembra proprio che la giornalista sportiva di DAZN abbia voluto rimandare i fiori d’arancio dal momento che non vuole bruciare le tappe. Ovviamente, sale la curiosità tra i fan della coppia che vogliono conoscere tutti i dettagli di questa particolare love story.