Can Yaman e Diletta Leotta, la rivelazione shock: “Hanno organizzato tutto”

Can Yaman e Diletta Leotta sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate del momento. La loro storia d’amore è costantemente sotto i riflettori soprattutto per le numerose critiche che stanno ricevendo. Dopo la sparizione dell’attore turco dai social, sono molti i dubbi che stanno insorgendo intorno alla coppia.

Non c’è pace per Can Yaman e Diletta Leotta. I due continuano a stare al centro del gossip per la loro storia d’amore che sta facendo molto discutere. Sono numerosi, infatti, coloro che hanno criticato e accusato la coppia di vivere una finta relazione per stare al centro dell’attenzione mediatica.

Sin dall’inizio, però, i due non hanno badato alle critiche e sono usciti allo scoperto vivendo questo amore tanto discusso alla luce del sole. Oggi, tuttavia, le cronache rosa tornano a parlare di loro. Infatti, sta facendo molto discutere la sparizione di Can Yaman dalle principali pagine social.

Per il momento i diretti interessati non si sono espressi a riguardo, anche se voci di corridoio hanno fatto alcune ipotesi. In particolar modo, la scomparsa del divo di Daydreamer-le ali del sogno dai social potrebbe essere dovuto al fatto di aver ricevuto troppe critiche.

Can Yaman e Diletta Leotta, ecco la rivelazione di Paolone

Continua ad infittirsi il mistero sulla coppia Can Yaman e Diletta Leotta. In particolar modo, Deianira Marzano si è esposta molto riguardo l’attore turco e la giornalista sportiva. Infatti, la donna ha puntato il dito contro tutti coloro che hanno preso le difese dei due accusandoli di fingere il loro amore.

Ma anche Paolone si scaglia contro la coppia accusandola di aver organizzato tutto insieme. Queste sono state le parole del paparazzo:

Hanno organizzato tutto insieme. Non è che lui l’hanno messo lì così.

Sono state queste le dichiarazioni del paparazzo che è in costante ricerca della coppia. Dunque i dubbi su Can Yaman e Diletta Leotta crescono e si infittisce il mistero riguardo la loro storia d’amore. Quale sarà la verità?