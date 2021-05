Can Yaman e Diletta Leotta su Diva e Donna, ecco le foto ritoccate che hanno scatenato l'ira dei fan

Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Can Yaman e Diletta Leotta che ha lasciato il mondo del gossip senza parole. Sembra che in rete siano spuntate alcune foto ritoccate che mostrano l’attore e la conduttrice televisiva abbracciati l’uno con l’altro. Alla luce di questo entrambi sono finiti al centro di una nuova polemica.

Di recente Can Yaman e Diletta Leotta si sono visti protagonisti di un nuovo gossip. Questa volta l’attore e la conduttrice televisiva hanno scatenato l’ira dei fan per via di alcune foto ritoccate. A portare a alla luce questo particolare è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Scopriamo insieme cosa è successo.

A far finire Can Yaman e Diletta Leotta nel mirino delle polemiche sono stati alcuni scatti pubblicati dalla rivista settimanale “Diva e Donna”. Si tratta di due foto: una in cui i due appaiono abbracciati ma nella foto reale la ragazza sarebbe abbracciata a suo padre.

E l’altra in cui sono sul terrazzo ma l’attore sembra avere tre braccia. Alessandro Rosica ha fatto emergere questo dettaglio e, insieme a lui, numerosi fan della coppia si soni rivoltati contro di essi.

Ormai le persone sembrano non credere più alla presunta storia d’amore tra l’attore e la conduttrice radiofonica. In particolare, quelli scatti ritoccati apparsi sui social hanno fatto perdere del tutto la loro credibilità. Questa è stata a reazione del paparazzo che non ci ha pensato due volte a commentare l’accaduto:

C’è poco Photoshop in questa foto. Ridicoli, per non parlare delle foto che stanno uscendo ora, sempre a guardare le macchine fotografiche

D’altronde Alessandro Rosica non è stato l’unico a polemizzare contro la coppia. Molti dei loro fan ha commentato quei particolari scatti e sicuramente non si leggono belle parole destinate a Yaman e la Leotta. In uno dei commenti c’è scritto:

Quello che si vede non fa altro che confermare la falsità di questa storia. Tutti pagliacci, meritano l’oblio

Un altro utente sostiene che abbiamo fatto una vera e propria brutta figura e ancora un altro li ha definiti addirittura patetici. Insomma, dai vari commenti per Can Yaman e Diletta Leotta se ne leggono di tutti i colori. Si esprimerà la coppia in merito alla questione? Non ci resta che scoprirlo!