Più passa il tempo, più il percorso di transizione che Elliot Page, 34enne attore canadese, ha deciso di intraprendere qualche mese fa, si appresta ad arrivare al compimento. Lo scorso dicembre, Ellen Page, questo il suo nome prima dell’effettivo cambio di genere, aveva annunciato al mondo che voleva dare questa importante svolta nella sua vita. Oggi, ha pubblicato una foto in cui, per la prima volta, si è mostrato a torso nudo.

Credit: elliotpage – Instagram

Era lo scorso dicembre, quando i tantissimi fan di quella che allora era ancora nota con il nome di Ellen Page, famosa attrice di film importantissimi come Juno, Inception e di serie tv come The Umbrella Academy, hanno saputo proprio dalla diretta interessata che da quel momento in poi, sarebbe stato un lui. Lo aveva annunciato pubblicando una lunghissima lettera sul suo account Instagram.

La risposta è stata incredibile. Davvero innumerevoli i messaggi di supporto e di vicinanza non solo dai fan, ma anche da tantissimi colleghi del mondo del cinema.

Elliot aveva fatto già coming out nel 2018 e aveva sposato la ballerina Emma Portner, ma fin da bambina sentiva dentro di sé di trovarsi in un corpo che non fosse il suo. Crescendo, ha preso la decisione di cambiare, con l’intento di sentirsi per la prima volta a suo agio.

Elliot Page e la prima foto a torso nudo

Quello di annunciare al mondo di appartenere al genere trans, sebbene sia stato il passo più importante, quello che ha reso finalmente felice Elliot Page, non è stato l’ultimo del suo percorso.

Credit: elliotpage – Instagram

Oltre ad una cura ormonale, Elliot ha dovuto affrontare anche degli interventi. Come ad esempio, la mastoplastica riduttiva per eliminare il seno.

L’intervento, evidentemente avvenuto qualche mese fa, è andato benissimo. E oggi, Elliot sfoggia il suo fisico senza remore né vergogna.

Credit: elliotpage – Instagram

Su Instagram è apparsa infatti la sua prima foto a torso nudo da quando ha effettuato l’intervento. Lui si trova a bordo piscina e indossa un costume a pantaloncino e un cappellino da baseball. Ma soprattutto, ciò che risalta maggiormente nella foto, è un sorriso sincero, liberatorio e smagliante.

Un sorriso che hanno notato in molti e che ha ricevuto milioni di like, commenti e reazioni.