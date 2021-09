Can Yaman e Luca Argentero: tensione tra i due attori? Lo scatto non lascia dubbi

Tra Can Yaman e Luca Argentero non scorrerebbe buon sangue. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, tra i due attori ci sarebbe una forte tensione. Nelle ultime ore, però, è arrivato lo scatto della smentita. Can Yaman e Luca Argentero si sono incontrati e, allo scopo di mettere fine alle voci in circolazione, hanno deciso di farsi scattare una foto insieme.

La tensione che ci sarebbe tra l’attore turco Can Yaman e Luca Argentero è stato uno dei gossip più chiacchierati dell’estate 2021. Ricordiamo che i due attori reciteranno insieme nel film Sandokan. Il divo delle soap opere turche interpreterà il protagonista, mentre Luca Argentero vestirà i panni del suo fidato amico, Yanez.

Tensione tra Can Yaman e Luca Argentero: la foto della smentita

Sandokan è il nuovo film nel quale Can Yaman e Luca Argentero saranno i protagonisti. Secondo le ultime voci sulla pellicola, inizialmente il film sarebbe dovuto andare in onda su Rai 1 o Canale 5. Si sta pensando ora di trasmettere Sandokan a puntate su Netflix o Prime Video.

Oltre a ciò, la produzione del film, targata LuxVide, dovrebbe fare i conti anche con la tensione che ci sarebbe tra i due protagonisti. Secondo alcune voci, infatti, quest’estate l’attore turco e il divo di Doc-Nelle tue mani si sarebbero incontrati in un locale di Gallipoli dove, invece di salutarsi, si sarebbero completamente ignorati.

I diretti interessati non hanno mai confermato né smentito le voci in circolazione. In questi giorni, però, uno scatto che sta circolando sul web sarebbe pronto a smentire il gossip riguardante i due attori.

É stato proprio Luca Argentero a condividere sulla sua pagina social uno scatto che lo ritrae insieme a Can Yaman e a Raoul Bova. All’immagine in questione, l’attore ha accompagnato una breve didascalia:

C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…

Che sia questo un modo per mettere fine alle voci in circolazione? Staremo a vedere.