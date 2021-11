Sul web spuntano alcune foto di Can Yaman con accanto una donna, scopriamo insieme di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Can Yaman che ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. Dopo aver messo un punto definitivo alla sua relazione con Diletta Leotta, sembra che l’attore turco abbia già una nuova fiamma. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Can Yaman non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Il celebre attore turco torna di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune foto spuntate sui social. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti l’ex fidanzato di Diletta Leotta ha trovata una nuova donna.

Secondo alcune ricostruzioni fatte dal settimanale “Chi”, la nuova presunta fidanzata del celebre attore turco sarebbe Maria Giovanna Adamo, una modella di 25 anni. originaria di Crotone. Can Yaman avrebbe conosciuto la ragazza a Palermo durante le riprese sul set di “Viola come il mare”, la nuova fiction con Francesca Chillemi prodotta da Lux Vide.

Maria Giovanna Adamo è apparsa in alcune foto pubblicate su Instagram dallo stesso padre dell’attore turco, Guven Yaman, sul suo account social. Il video e gli scatti in questione sono stati condivisi sui social in occasione del compleanno di papà Yaman.

Non è tutto. La stessa modella ha in seguito pubblicato i medesimi scatti sulla sua pagina Instagram. Dunque, sembra che tra la modella e la famiglia dell’attore siano state già fatte le presentazioni.

La rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nonostante Diletta Leotta qualche settimana fa abbia lasciato uno spiraglio di luce per un possibile ritorno di fiamma tra lei e l’attore, la loro relazione sembra essere giunta a termine. Queste erano state le sue parole: