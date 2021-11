Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Diletta Leotta che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. A seguito della rottura con l’attore turco Can Yaman, sembra che la celebre giornalista di Dazn abbia trovato un nuovo fidanzato. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Diletta Leotta non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Il celebre volto di Dazn è sempre al centro della cronaca rosa. Tuttavia questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti. Infatti sembra che la donna abbia già dimenticato Can Yaman. Ma chi sarebbe il suo nuovo fidanzato? Ecco tutti i dettagli.

A distanza di alcuni mesi dalla separazione di Can Yaman e Diletta Leotta, quest’ultima è già pronta per un nuovo inizio. A confermarlo sono stati alcuni paparazzi i quali di recente hanno avvistato la giornalista fuori dalla sua casa in compagnia di un altro uomo.

Tuttavia la coppia non era da sola. Insieme a loro c’era anche un gruppo di amaci tra cui Elodie e il suo nuovo presunto fidanzato, il modello Armani Davide Rossi. D’altronde la giornalista ha avuto la stessa sorte della cantante la quale da poco ha messo fine alla sua storia con Marracash.

Infatti l’identità della presunta fiamma di Diletta Leotta potrebbe essere Fabio Mancini, anche lui un modello che lavora per Armani. Ma la domanda che tutti ci poniamo è: la giornalista ha davvero archiviato definitivamente la storia con Can Yaman?

Diletta Leotta a Verissimo: la rottura con Can Yaman

La donna qualche settimana fa è stata protagonista di un’intervista a Verissimo in cui ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla rottura con l’attore turco. Lei stessa aveva rivelato di essere ancora innamorata di lui ipotizzando anche un possibile ritorno di fiamma. Queste le sue parole:

Se la storia è finita? Non è un momento facile, come penso può capitare a tutte le coppie. Non so cosa succederà in futuro. L’amore è imprevedibile, la vita lo è e non si può pianificare