Can Yaman multato a Roma: cos’è successo

Se ne andrà via da Roma non con un ricordo non propriamente piacevole. Can Yaman, che si trova nella Capitale per uno spot del regista Ferzan Ozpetek, ha ricevuto un’accoglienza bellissima da un certo punto di vista e pessima dall’altro. Se solo fosse stato più accorto probabilmente avrebbe evitato la disavventura, ma per l’affetto dei fan si fa di tutto, o quasi.

Can Yaman: stregate milioni di telespettatrici

È uno degli attori del momento, Can Yaman. Tra i più amati anche in Italia, grazie al vastissimo seguito dapprima riscosso con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e oggi con Daydreamer – Le ali del sogno, dove recita accanto alla bravissima Demet Ozdemir. Il suo fascino ha stregato milioni di telespettatrici e alcune di loro hanno provato a “rendergli visita”.

Albergo preso d’assedio

Secondo le prime informazioni trapelate, l’interprete ha ricevuto una multa piuttosto salata, pari a 400 euro. Il motivo? La violazione delle normative anti Coronavirus.

Ieri è scattato un assembramento davanti all’albergo romano presso cui soggiornava. Decine di fan urlanti hanno letteralmente preso d’assedio la struttura.

Ascoltate le ammiratrici

Fonti della questura – riporta l’Ansa, agenzia di stampa – riferiscono che con l’attore e con l’hotel era stato concordato l’ingresso del divo da una porta posteriore, come è effettivamente accaduto. E quindi? Cosa è andato storto? Niente. Il 31enne turco ha semplicemente dato ascolto alle ammiratrici. Senza avvertire se ne è successivamente uscito dalla porta principale e le estimatrici si sono accalcate per gli autografi.

Can Yaman: ospite annunciato a C’è posta per te

La situazione è degenerata in un amen. Le Forze dell’Ordine presenti all’esterno li hanno in seguito allontanati, ma ormai non c’era più niente che potesse esentare da una sanzione economica di 400 euro. Can Yaman – lo ricordiamo – sarà uno degli ospiti speciali della nuova edizione di C’è posta per te, la cui prima puntata è andata in onda su Canale 5 ieri, sabato 9 gennaio 2021.